L’omicidio di Sabrina Beccalli: potrebbero essere suoi i resti umani, ma cosa è successo quel giorno? (Di mercoledì 9 settembre 2020) Le ultime notizie che arrivano da Crema smentiscono quelle che erano state le prime notizie trapelate poche ore dopo il Ferragosto. Si era detto che nella macchina di Sabrina Beccalli ci fossero solo delle ossa canine, si era detto che i resti appartenevano a un cane. Ma a quanto pare, non è così. Si stanno svolgendo infatti in queste ore nuovi test che dovrebbero permettere di capire se i resti ritrovati sono quelli di Sabrina. Le ossa infatti apparterrebbero a una donna. Il presunto assassino di Sabrina non parla: ha raccontato che la sua amica è morta dopo una overdose ma non ha mai voluto dire dove si trovano i resto. Invece per gli inquirenti la pista è un’altra: la Beccalli sarebbe stata uccisa ... Leggi su ultimenotizieflash

