LIVE – Milan-Vicenza, amichevole 2020 (DIRETTA) (Di mercoledì 9 settembre 2020) Alle 17:00 di mercoledì 9 settembre Milan e Vicenza scenderanno in campo in quel di Marassi in occasione di un’amichevole. Terza amichevole precampionato per rossoneri, giunti all’esame veneto dopo aver regolato il Novara e il Monza con otto goal in due partite. Vicenza che nei mesi scorsi ha potuto festeggiare il ritorno in Serie B dopo tre anni: l’emergenza coronavirus ha decretato l’interruzione definitiva del campionato di Serie C, nel cui girone B i veneti si trovavano al primo posto con sei punti di vantaggio sulla Reggiana. AGGIORNA LA DIRETTA Milan-Vicenza (ore 17:00) Leggi su sportface

acmilan : Our #MilanVicenza friendly draws closer. Remember to tune in tomorrow by 5pm, on our official App ??… - DiMarzio : #Milan, è il giorno di #Tonali: iniziate le visite mediche. FOTO e VIDEO - giovannibennard : RT @DiMarzio: #Milan, è il giorno di #Tonali: iniziate le visite mediche. FOTO e VIDEO - Danielee1899 : RT @DiMarzio: #Milan, è il giorno di #Tonali: iniziate le visite mediche. FOTO e VIDEO - RegioDon : RT @cmdotcom: #Milan, ecco Tonali! Al via le visite mediche LIVE -