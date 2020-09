L'italiano volontario al vaccino AstraZeneca: 'Non sono pentito, su me niente effetti collaterali' (Di mercoledì 9 settembre 2020) Tutti delusi perché si fa il tifo per un vaccino sicuro per liberarci da questo incubo della pandemia e tornare alla vita normale. "Diciamo che sono un po' dispiaciuto, perché sembrava che il vaccino ... Leggi su globalist

