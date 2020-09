L’Isola dei Famosi, confermata la nuova edizione: ecco quando tornerà il reality (Di mercoledì 9 settembre 2020) Il programma è stato confermato da Mediaset che ne ha annunciato la data di partenza su Canale 5. ecco tutti i dettagli L’Isola dei Famosi sta per tornare Il 2020 non è stato un anno semplice per la tv. L’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del coronavirus ha provocato la sospensione di molti programmi. Mediaset ha interrotto diversi programmi di attualità e di intrattenimento per poi mandarli in onda dopo qualche settimana con tutte le precauzioni del caso. Solamente il Grande Fratello Vip è rimasto in piedi ed ha ottenuto il rinnovo immediato, tanto che avremo ben due edizione in un solo anno. Tutti gli altri reality previsti dalla rete sono stati rimandati. Infatti, lungo periodo di pausa per L’Isola dei Famosi e anche per la versione di Grande ... Leggi su kontrokultura

