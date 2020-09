L’Inverno che sarà, ultime da Centro Meteo Europeo (Di mercoledì 9 settembre 2020) In tanti sognano un inverno freddo e nevoso, fra la nutrita platea dei Meteo appassionati. Questa sarebbe una grande novità dopo che le ultime stagioni fredde hanno molto deluso le attese. L’ultimo inverno, in particolare, è stato estremamente anonimo ed avaro di neve per tutta l’Italia. Le annate precedenti avevano visto invece inverni decisamente diversi, con importanti episodi di freddo e neve. Basti pensare al fine febbraio 2018, con il Buran che portò la neve fin su Roma e Napoli. O ancora, come non ricordare il rigido inizio gennaio del 2017, soprattutto al Centro-Sud. Quello che possiamo osservare, pur in un quadro generale riscaldamento climatico, è che non mancano taluni episodi di freddo estremo invernale, talvolta anche con badilate di neve. Al Nord Italia ... Leggi su meteogiornale

robymora4 : @allonsygiu Questa canzone fa venire voglia che arrivi l'inverno per non sentirla più - ione_negativo : Karaoke è una di quelle canzoni estive che mi fa venire voglia che l'inverno arrivi il prima possibile! #PowerHitsEstate2020 - NosapaiD : @francotaratufo2 @tataclo1968 @Maximofivestar @fattoquotidiano L'ho fatto diverse volte. In motorino d'inverno senz… - MastroRadu : RT @albicr74: La De Micheli ha appena detto che anche in inverno gli scuolabus viaggeranno con i finestrini aperti e quindi ha consigliato… - boldaorni : RT @albicr74: La De Micheli ha appena detto che anche in inverno gli scuolabus viaggeranno con i finestrini aperti e quindi ha consigliato… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Inverno che Tradimenti, soldi e 17 coltellate. La «Circe» che divise l’Italia Corriere della Sera