L’infortunio di Zaniolo: perché si è rotto il crociato (Di mercoledì 9 settembre 2020) Nella mattina di ieri è arrivata la conferma che l’infortunio di Nicolò Zaniolo era quello che tutti avevano già capito: la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro. La Roma lo aveva annunciato così: “L’iniziale sospetto diagnostico è stato confermato: il calciatore ha riportato la lesione completa del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro e domani verrà sottoposto a intervento chirurgico” e Zaniolo sui social aveva spiegato ai tifosi: “Per le tantissime persone che mi stanno chiedendo come sto, stamattina ho svolto le visite di rito che hanno evidenziato la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro. Ringrazio tutti quanti sia tifosi della Roma che no per il supporto…tornerò ... Leggi su nextquotidiano

