L’industria meccanica europea si riprenderà nel 2021 | nonostante l’impatto della pandemia

Secondo l'Associazione dell'industria dell'ingegneria meccanica (Vdma) il settore dell'ingegneria meccanica, che comprende principalmente aziende manifatturiere e di automazione, si riprenderà mostrando una crescita del PIL reale anno su anno del 4,8 per cento nel 2021, dopo aver mostrato un calo del 7,1 per cento quest'anno. «Nell'ipotesi che ora l'economia dell'Unione europea organizzerà le proprie catene del valore più a livello regionale e che in alcuni paesi gli investitori potrebbero allontanarsi dalla Cina, l'area economica dell'UE offrirà opportunità di crescita», ha dichiarato a VoxEurop/EDJNet Anke Uhlig del VDMA. Mentre i primi effetti positivi dovrebbero essere visti nella seconda metà del ...

