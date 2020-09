L’importanza dell’alimentazione nella lotta contro il Coronavirus: cosa sappiamo finora su nutrienti e sperimentazioni (Di mercoledì 9 settembre 2020) Appena pubblicata su Foods, prestigiosa rivista scientifica specializzata del gruppo MPDI, ( la review che fa il punto sull’attuale stato delle conoscenze sul ruolo degli alimenti nella strategia preventiva e/o di supporto ai protocolli terapeutici convenzionali per la lotta alla COVID-19. Sebbene sia dimostrato, su solide basi scientifiche, che gli alimenti e alcuni composti funzionali e molecole bioattive in essi contenuti, in un contesto di una assunzione equilibrata, svolgano un ruolo importante nel raggiungimento o nel mantenimento dello stato di benessere, il potenziale contributo alla salute è stato finora solo parzialmente sfruttato e reso evidente dalla scienza degli alimenti che, però, a seguito dell’emergenza sanitaria pandemica ha preso coscienza dell’urgente necessità di ... Leggi su meteoweb.eu

