L'immunologo Cossarizza: "Stop necessario per capire se la colpa è del vaccino. Potrebbe durare mesi" (Di mercoledì 9 settembre 2020) Gli eventi avversi nella fase tre, quella con decine di migliaia di volontari, sono frequenti. Potrebbero non avere a che fare con la vaccinazione. Ma è obbligatorio che i test restino fermi fino a quando non sarà fatta completa chiarezza Leggi su repubblica

cronaca_news : L'immunologo Cossarizza: 'Stop necessario per capire se la colpa è del vaccino. Potrebbe durare mesi'… - srossetti17 : RT @GruppoBPER_PR: #Unimore e #BPERBanca insieme per un #progetto di #ricerca sul #COVID19, coordinato dal Prof. Andrea Cossarizza, immunol… - ETangerini : RT @GruppoBPER_PR: #Unimore e #BPERBanca insieme per un #progetto di #ricerca sul #COVID19, coordinato dal Prof. Andrea Cossarizza, immunol… - EliElielba : RT @GruppoBPER_PR: #Unimore e #BPERBanca insieme per un #progetto di #ricerca sul #COVID19, coordinato dal Prof. Andrea Cossarizza, immunol… - cristinasolmi : RT @GruppoBPER_PR: #Unimore e #BPERBanca insieme per un #progetto di #ricerca sul #COVID19, coordinato dal Prof. Andrea Cossarizza, immunol… -

Ultime Notizie dalla rete : immunologo Cossarizza L'immunologo Cossarizza: "Stop necessario per capire se la colpa è del vaccino. Potrebbe durare mesi" La Repubblica L'immunologo Cossarizza: "Stop necessario per capire se la colpa è del vaccino. Potrebbe durare mesi"

A seconda della gravità, lo stop potrebbe arrivare a sei-otto mesi". Andrea Cossarizza, immunologo dell'Università di Modena e Reggio Emilia fra i più impegnati nella ricerca sul Covid, proprio ieri ...

Virus, ancora sos rientri Ieri altri 21 positivi

Altri 21 positivi a Modena e provincia nelle ultime 24 ore. mentre in regione i casi sono 134 in più (72 asintomativi) e arrivano in totale a 32.505 su un numero di tamponi fatti che supera i 10mila.

A seconda della gravità, lo stop potrebbe arrivare a sei-otto mesi". Andrea Cossarizza, immunologo dell'Università di Modena e Reggio Emilia fra i più impegnati nella ricerca sul Covid, proprio ieri ...Altri 21 positivi a Modena e provincia nelle ultime 24 ore. mentre in regione i casi sono 134 in più (72 asintomativi) e arrivano in totale a 32.505 su un numero di tamponi fatti che supera i 10mila.