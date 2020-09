Ligabue, il nuovo singolo 'La ragazza dei tuoi sogni' in anteprima domani su Rai Uno dopo il Tg delle 20 (Di mercoledì 9 settembre 2020) domani sera, giovedì 10 settembre, Luciano Ligabue sarà protagonista di un'esclusiva performance dalla RCF Arena di Reggio Emilia , Campovolo,, che verrà trasmessa su Rai 1 subito dopo il Tg delle 20, ... Leggi su leggo

ligabue : #LaRagazzaDeiTuoiSogni è il nuovo singolo! Save the date: 10/09 ore 20.30, anteprima su #RaiUno dalla RCF Arena di… - IndexmusicInfo : Luciano Ligabue, domani sera in anteprima su Rai1 presenta il suo nuovo singolo “La ragazza dei tuoi sogni” via… - leggoit : Ligabue presenta il suo nuovo singolo 'La ragazza dei tuoi sogni' domani su Rai Uno dopo il Tg delle 20 - zazoomblog : Il nuovo singolo di Ligabue nel making of del videoclip di La Ragazza Dei Tuoi Sogni - #nuovo #singolo #Ligabue… - futuroitaliano : RT @EdizioniTab: Se la #discografia di #Ligabue diventasse oggetto di analisi #statistica? La risposta nel nuovo #libro interattivo di #tab… -

Ultime Notizie dalla rete : Ligabue nuovo Ecco le prima immagini del nuovo video di Ligabue, "La ragazza dei tuoi sogni" Spettakolo.it Rai1: in esclusiva "La ragazza dei tuoi sogni" di Luciano Ligabue

Roma, 9 set. (askanews) - Una performance in esclusiva quella che giovedì 10 settembre, Luciano Ligabue donerà ai telespettatori di Rai1: dalla Rcf Arena di Reggio Emilia (Campovolo), subito dopo il T ...

Il nuovo singolo di Ligabue nel making of del videoclip di La Ragazza Dei Tuoi Sogni

Il nuovo singolo di Ligabue sta per arrivare, ma i primi stralci del brano sono offerti dal making of del videoclip che sarà dedicato a La Ragazza Dei Tuoi Sogni. Il video anticipa di qualche ora quel ...

Roma, 9 set. (askanews) - Una performance in esclusiva quella che giovedì 10 settembre, Luciano Ligabue donerà ai telespettatori di Rai1: dalla Rcf Arena di Reggio Emilia (Campovolo), subito dopo il T ...Il nuovo singolo di Ligabue sta per arrivare, ma i primi stralci del brano sono offerti dal making of del videoclip che sarà dedicato a La Ragazza Dei Tuoi Sogni. Il video anticipa di qualche ora quel ...