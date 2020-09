Liga, salta la gara inaugurale del venerdì: si partirà sabato con Eibar-Celta Vigo (Di giovedì 10 settembre 2020) Il campionato spagnolo, la Liga, inizierà sabato 12 settembre con la gara inaugurale tra Eibar e Celta Vigo alle 16, e non più venerdì 11, come originariamente previsto, con Granada-Athletic Bilbao, rinviata al giorno dopo alle 18.30. La decisione è frutto dello scontro in atto tra Lega e Federazione sulla possibilità di giocare o meno, con misure cautelative, anche lunedì e venerdì. La stagione pertanto inizierà sabato con Eibar-Celta alle 16:00, mentre la fine definitiva di questo conflitto avrà luogo il 6 ottobre, quando le due istituzioni si affronteranno in tribunale per decidere se sarà possibile giocare in quei giorni. L'articolo ... Leggi su alfredopedulla

Ultime Notizie dalla rete : Liga salta Liga, salta la gara inaugurale del venerdì: si partirà sabato con Eibar-Celta Vigo alfredopedulla.com Nuovi fondi o vecchio mondo: il bivio della Lega A. Viola per la rivoluzione, Lotito invece…

Abbracciare la strada della modernizzazione, riducendo il gap dalla Premier e dalla Liga, oppure fossilizzarsi su un modello di gestione del calcio imperniato su vecchie logiche di potere? Percorrere ...

La Liga non concederà il transfer al Messi per andare al City gratis

La guerra aperta tra Messi e il Barça si arricchisce di un nuovo capitolo pro blaugrana. La Liga ha dichiarato, in un comunicato ufficiale, che appoggia l’Entitad catalana nella sua posizione di non c ...

Abbracciare la strada della modernizzazione, riducendo il gap dalla Premier e dalla Liga, oppure fossilizzarsi su un modello di gestione del calcio imperniato su vecchie logiche di potere? Percorrere ...La guerra aperta tra Messi e il Barça si arricchisce di un nuovo capitolo pro blaugrana. La Liga ha dichiarato, in un comunicato ufficiale, che appoggia l’Entitad catalana nella sua posizione di non c ...