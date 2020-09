“L’Euro ha avvantaggiato solo i ricchi”. Lo dice anche il presidente della banca centrale olandese (Di mercoledì 9 settembre 2020) Meglio di così non poteva dirlo, Klaas Knot, 53 anni, presidente della banca d’Olanda. Giorni fa ha avuto l’ardire di sfidare i cliché sull’Euro e lo ha fatto in un discorso in cui ha messo in luce il legame fra diseguaglianza e sovranismo. Oggi, intervistato da Federico Fubini sul Corriere, è tornato sull’argomento. E alcuni passaggi sono davvero illuminanti, come quando afferma: “Parliamo dell’Olanda, la conosco meglio. Negli ultimi 20-25 anni una parte crescente di accumulazione del Pil è andata al capitale. La parte del lavoro nel reddito nazionale è gradualmente scesa. E se si guarda alle entrate fiscali, c’è un costante declino della parte relativa che viene dalla tassazione delle imprese e un aumento di quella che grava sul ... Leggi su ilparagone

Ultime Notizie dalla rete : “L’Euro avvantaggiato Policlinico Gemelli e Columbus Covid 2, docufilm racconta l'emergenza Affaritaliani.it