Letizia di Spagna, lontana da Leonor nel suo primo giorno di scuola: il motivo (Di mercoledì 9 settembre 2020) Letizia e Felipe di Spagna, negli anni, si sono spesso mostrati insieme alle figlie, non solo negli eventi istituzionali, ma anche in occasioni informali. Passeggiate, ore di shopping o semplicemente un pomeriggio al cinema sono momenti che, da sempre, sono presenti nella famiglia del Re. Per questo, forse, non vedere i quattro Reali insieme nel giorno importante per l’erede al trono ha stupito tutti. Ad accompagnare Leonor per il suo ritorno a scuola, infatti, c’erano solo Felipe e la sorellina minore Sofia. Letizia, per la prima volta, è rimasta a Palazzo. Lei, sempre attenta alle educazione delle figlie e già preoccupata per l’anno scolastico, ha dovuto rinunciare a questo evento. A rendere ancora più speciale questa giornata, inoltre, è ... Leggi su dilei

zazoomblog : Letizia di Spagna i matrimoni a cui non vorrebbe partecipare - #Letizia #Spagna #matrimoni #vorrebbe - monarchico : La #regina #Letizia alla riunione del consiglio di amministrazione della #FEDER #spagna #monarchia… - IOdonna : Il royal look della settimana. Dal chiodo rock di Charlene di Monaco alla mascherina coordinata di Mathilde del Bel… - zazoomblog : Letizia di Spagna preoccupata per il rientro a scuola di Leonor e Sofia - #Letizia #Spagna #preoccupata #rientro - _lasilviaaa : @______Angelica_ Orribili, li accetto solo su Letizia di Spagna ma appunto perché è Letizia -

Ultime Notizie dalla rete : Letizia Spagna Letizia di Spagna, i matrimoni a cui non vorrebbe partecipare DiLei Leonor di Spagna, il primo giorno di scuola della principessina è senza mamma Letizia Ortiz: la regina sceglie il basso profilo

Suona la campanella per la principessa, scortata in auto da papà Felipe e dalla sorella Sofia. Mentre la sovrana resta in disparte... con un abito riciclato e low cost ...

Letizia di Spagna, i matrimoni a cui non vorrebbe partecipare

Anche i Reali vengono invitati a nozze, e non sempre si tratta di un’esperienza particolarmente gradita – proprio come accade a noi comuni mortali. Letizia di Spagna, probabilmente, dovrà affrontare b ...

Suona la campanella per la principessa, scortata in auto da papà Felipe e dalla sorella Sofia. Mentre la sovrana resta in disparte... con un abito riciclato e low cost ...Anche i Reali vengono invitati a nozze, e non sempre si tratta di un’esperienza particolarmente gradita – proprio come accade a noi comuni mortali. Letizia di Spagna, probabilmente, dovrà affrontare b ...