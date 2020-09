Lesbo, una tragedia annunciata. Ma il premier greco accusa le vittime (Di mercoledì 9 settembre 2020) La vera notizia non è che l’incendio sia scoppiato ma che non sia scoppiato prima. In questi cinque anni la vecchia caserma abbandonata di Moria è diventata un enorme ammasso di anime con più di 15 mila ospiti, con punte di 20 mila. Gli incidenti erano all’ordine del giorno: risse per l’acqua, scontri tra bande, attacchi alle donne sole, violenze sui bambini, suicidi. Ma anche tende andate a fuoco da fornelli rovesciati, rivolte di chi aspetta da anni, assalti disperati … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

