Lesbo, incendio al campo profughi più grande d’Europa. Pericolo Covid (Di mercoledì 9 settembre 2020) A Lesbo un grande incendio è divampato nel campo profughi più grande d’Europa. Oltre 12 mila persone in fuga, tra questi anche possibili positivi al Covid. Nella notte è divampato sull’isola di Lesbo, in Grecia, un vasto incendio che ha colpito (e sta colpendo) il più grande campo profughi d’Europa. Sono oltre 12 mila le persone in fuga, alcune di loro erano in isolamento per essere risultate positive al Covid. Emergenza vera sull’isola greca che già da qualche giorno era tornata a rispettare il lockdown per i troppi casi di Coronavirus registrati sul territorio. In un primo momento sembrava che il fuoco fosse ... Leggi su bloglive

