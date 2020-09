Lega Serie A, che svolta: ok alla media company per i diritti tv (Di mercoledì 9 settembre 2020) svolta storica per la Lega Serie A : secondo quanto appreso, i 20 club, riuniti in assemblea a Milano , hanno dato il loro via libera alla creazione della media company , con conseguente ingresso dei ... Leggi su corrieredellosport

