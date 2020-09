Lega Serie A apre ai fondi, svolta sulla media company (Di mercoledì 9 settembre 2020) Una svolta «epocale», con un futuro comunque ancora tutto da scrivere. La Lega Serie A, insolitamente compatta, ha votato oggi all'unanimità a favore della creazione della media company, con conseguente ingresso dei fondi di private equity nella nuova società che verrà creata per la gestione dei diritti tv e commerciali. E proprio sui fondi si giocherà la partita nelle prossime settimane, visto che i club e gli advisor della Lega analizzeranno le due offerte arrivate per limare i dettagli. Sul tavolo restano infatti le proposte di due cordate: da una parte Cvc, Advent e Fsi, che ha messo sul piatto 1,625 miliardi per il 10% della nuova media company,... Leggi su digital-news

repubblica : Lega A, svolta storica: ok ai Fondi, una media company tratterà i diritti tv [di FULVIO BIANCHI] [aggiornamento del… - Lega_B : Il 9 settembre a Pisa nascerà la #SerieBKT 2020/21! La cerimonia di presentazione del calendario in diretta dalle 1… - emaz94 : RT @ACMonza: Serie BKT 2020/21: ecco il Calendario del Monza!!! Debutto in casa con la @spalferrara ??????????@Lega_B #chicicrede #ilgrandesog… - SabirBoss17 : RT @juventusfans: 'Stiamo parlando di un elemento dirompente per tutti i nostri club. Abbiamo già valutato tutti gli aspetti necessari stad… - SabirBoss17 : RT @juventusfans: 'Assurdo che per le amichevoli entrano mille persone e per i match ufficiali non entra nessuno. La salute al primo posto,… -