Lega e Fdi, la sfida nella sfida con sguardo su Palazzo San Giacomo (Di mercoledì 9 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – C’è una sfida nella sfida che va in scena alle regionali del 20 e 21 settembre in Campania. Una partita che si gioca tutta nel campo del centrodestra. Anzi, nel campo dei sovranisti napoletani: Lega e Fdi. Chi prenderà più voti? chi sarà il primo partito della coalizione? Avanzerà poi la pretesa di indicare il candidato sindaco a Napoli nel 2021. Palazzo San Giacomo sembra, dunque, il vero obiettivo della sfida tutta a destra. La Lega spera di conquistare la leadership della coalizione per lanciare primo sindaco leghista nella capitale del Sud. Tanti i nomi: da Severino Nappi a Gianluca Cantalamessa. ... Leggi su anteprima24

