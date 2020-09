Lega, decisione storica: sì ai fondi per la gestione dei diritti tv di Serie A (Di mercoledì 9 settembre 2020) Un’altra vittoria per Paolo Dal Pino, il presidente della Lega Serie A, che ha ottenuto il voto unanime dei club per una svolta senza precedenti: le squadre infatti hanno dato l’ok per la creazione della media company, con l’ingresso di fondi di private equity nella società che verrà creata per la gestione dei diritti televisivi e commerciali, stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport. Al momento, prosegue il quotidiano, ci sono due offerte per il 10% della media company. Da una parte quella del trio Cvc, Advent e Fsi da 1,625 miliardi, dall’altra quella del duo Bain-Nb Renaissance da 1,35 miliardi, entrambe inoltre con meccanismo di minimi garantiti da 1,5 miliardi di ricavi annui, anche se con modalità diverse. Una decisione al ... Leggi su ilnapolista

