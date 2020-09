Le sorelle Macaluso, il film di Emma Dante a Venezia 77 (Di mercoledì 9 settembre 2020) Apprezzatissima attrice, regista e drammaturga teatrale, Emma Dante , palermitana classe 1967, esordisce al cinema nel 2013 con il film 'Via Castellana Bandiera', presentato in concorso al Festival di ... Leggi su quotidiano

raimovie : Venezia 77 - Gli appuntamenti di mercoledì 9 settembre in #direttastreaming: torna al lido Frederick Wiseman con 'C… - afilmbyjk : Oggi Le sorelle Macaluso a Venezia?? - nientepopcorn : - lavocediasti : In Sala Pastrone da domani c'è 'La candidata ideale', da giovedì 17 settembre, 'Le sorelle Macaluso' - Carmela_oltre : RT @raimovie: Venezia 77 - Gli appuntamenti di mercoledì 9 settembre in #direttastreaming: torna al lido Frederick Wiseman con 'City Hall'… -