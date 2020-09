Le parole di mamma Zaniolo, il day 1 di Tonali al Milan e il Napoli su Nandez: le notizie (Di mercoledì 9 settembre 2020) E non perdere la pagina di Gazzetta su Spotify! Leggi i commenti Calcio: tutte le notizie Gasport 9 settembre - 13:39 Leggi su gazzetta

sportli26181512 : Le parole di mamma Zaniolo, il day 1 di Tonali al Milan e il Napoli su Nandez: le notizie del giorno: Le parole di… - Pall_Gonfiato : Le parole di #FrancescaCosta sul figlio Nicolò - Giugy_88 : @OhMyFuckingAdam Mio padre fa prima, o ti risponde solo con 'ok' o 'va bene' o visualizza e non risponde. Se rispon… - _KawaiiDemon : RT @castielcasnovak: Buon day raga?? Ho appena infettato tutta la casa con uno spruzzo di profumo. Watch me prendermi parole da mia mamma.… - Chiara19701810 : RT @cjmimun: Gli hanno spiegato che ha una muscolatura molto importante e che i legamenti erano leggeri. Ora dice 'li ho rifatti entrambi e… -