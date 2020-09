Lazio, è il giorno di Fares. E con Acerbi si cerca il disgelo (Di mercoledì 9 settembre 2020) In casa Lazio oggi è il giorno di Mohamed Fares, l’esterno franco-algerino in arrivo dalla Spal. Il giocatore ieri sera ha visitato il centro di Roma, dove ha cenato in compagnia della compagna, si è preso qualche ora di relax prima di sottoporsi alle visite mediche e firmare il contratto che lo legherà al club biancoceleste per i prossimi 5 anni, Operazione dal costo complessivo di 8,5 milioni di euro. Fares è il quarto acquisto del mercato biancoceleste: Tare ha chiuso anche per Escalante, Reina e Muriqi, atteso a Roma nelle prossime ore. La Lazio deve però fare i conti con una situazione spinosa. Quella relativa a Francesco Acerbi. Il difensore pochi giorni fa, dal ritiro della nazionale, ha fatto sapere di non essere contento del trattamento ... Leggi su italiasera

