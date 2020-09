Lavori alla Mediateca della Spina Verde: il punto di Clemente Mastella (Di mercoledì 9 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma del sindaco di Benevento, Clemente Mastella, sullo stato di avanzamento dei Lavori relativi alla Mediateca della Spina Verde che diventerà nuova sede dell’Arpac: “Il Direttore Generale dell’ARPAC, Avv. Sorvino, gli ha comunicato oggi in merito allo stato di avanzamento delle attività in fase di esecuzione circa la struttura Mediateca: I Lavori in corso per le fontane-vasche verranno completati, con la relativa riattivazione, entro mercoledi 16 settembre. Sempre entro il prossimo mercoledì, saranno affidati il trasloco e i Lavori di adeguamento dei laboratori, ... Leggi su anteprima24

Roma, 9 settembre 2020 – “Non è un bel momento per le malattie rare: se in passato, con grandi sforzi, avevano attirato almeno un po’ l’attenzione del Ministero della Salute, con l’arrivo del coronavi ...

Un decreto che dà indicazioni di «portata innovativa», dice il CSPI, ma che contiene «numerose criticità». Cominciando dal fatto che è impossibile stendere un PEI secondo il modello bio-psico-sociale ...

