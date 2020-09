L’autogol del Referendum. Così il fronte del No ha compattato la maggioranza. Se le Regionali dovessero finire male M5S e Pd potrebbero rifarsi sbandierando il successo del Sì (Di mercoledì 9 settembre 2020) Chi è causa del suo mal pianga sé stesso è un proverbio dal significato piuttosto chiaro: chi ha prodotto per proprio conto una determinata situazione che ha finito per danneggiarlo deve prendersela unicamente con sé stesso, non con altri o con la sorte avversa. È il caso di chi ha proposto la raccolta delle firme per chiedere il Referendum confermativo sulla riforma del taglio dei parlamentari, il cui esito sarà prevedibilmente scontato. Miseramente fallita l’iniziativa coi banchetti nelle piazze promossa dai radicali (sarebbero servite 500mila firme, ma la conta si è fermata a 669), a consentire la consultazione sono state quelle raccolte in Senato da tre promotori: Andrea Cangini e Nazario Pagano di Forza Italia e Tommaso Nannincini del Pd i quali, lo scorso gennaio, sono riusciti a depositare in cassazione 71 ... Leggi su lanotiziagiornale

