Latina | presidio Cgil e comunità indiana Ma qualcosa sta cambiando

Due infortuni sul lavoro molto simili nel giro di due settimane nelle campagne pontine. Stessa dinamica: un bracciante sikh indiano che cade da sopra una serra che stava lavando, l'imprenditore che lo sposta in un altro luogo «per soccorrerlo». Lunedì però il 26enne Singh Guarjant è morto. E allora oggi pomeriggio alle 16 la Cgil e la comunità indiana hanno deciso di protestare in presidio davanti alla prefettura di Latina. E sono pronti a scioperare per chiedere più sicurezza e …

Due infortuni sul lavoro molto simili nel giro di due settimane nelle campagne pontine. Stessa dinamica: un bracciante sikh indiano che cade da sopra una serra che stava lavando, l’imprenditore che lo ...

Latina, appello al sindaco Coletta di rinviare l’apertura delle scuole. Scatta la petizione della Lega

Una decisione in linea con quella assunta da molti Comuni non solo del Lazio ma del resto d’Italia. Un modo per dare un segnale forte rispetto alle richieste che da settimane presidi, insegnanti e gen ...

