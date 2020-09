L’anziana madre muore all’insaputa della figlia, la badante ne fa cremare il corpo e occupa la casa: “Dammi 15mila euro o non vado via” (Di mercoledì 9 settembre 2020) Un’anziana di 70 anni muore in casa, in pieno lockdown: con lei c’è solo la badante che, anziché avvisare i parenti, chiama un’agenzia di pompe funebri e fa cremare il suo corpo. Poi si stabilisce in pianta stabile a casa della donna con il figlio adolescente, cambiando anche la serratura, e chiede alla figlia della donna defunta 15mila euro altrimenti non lascerà la casa. È quanto successo a Leganés, città in provincia di Madrid, in Spagna: i fatti risalgono al 30 marzo scorso, quando Rosana, l’unica figlia dell’anziana, era ricoverata in ospedale con il coronavirus. Ora ha denunciato tutto e ha ... Leggi su ilfattoquotidiano

