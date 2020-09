Lampedusa, protesta contro gli sbarchi di migranti in corso – VIDEO (Di mercoledì 9 settembre 2020) protesta in corso a Lampedusa contro gli sbarchi di migranti avvenuti nelle scorse ore: persone stese in terra e urla contro il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. “A Lampedusa continua la farsa del governo Conte con l’hotspot che dopo esser svuotato viene nuovamente riempito all’inverosimile” la denuncia arriva dalla pagina Facebook di Stefano Candiani, segretario … L'articolo Lampedusa, protesta contro gli sbarchi di migranti in corso – VIDEO proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

