Ladri senza vergogna al cimitero: rubata la croce per le vittime del Covid (Di mercoledì 9 settembre 2020) È sparita, poche ore dopo l'inaugurazione ufficiale, la croce in bronzo che corredava la stele di marmo posta all'ingresso del cimitero di Castegnato per commemorare tutte le vittime mitetute in paese ... Leggi su bresciatoday

fendente1 : ????????BresciaToday: Ladri senza vergogna al cimitero: rubata la croce per le vittime del Covid. - cuoreribelle931 : RT @Gilmerdo: Immaginiamoci se ci fossimo trovati a gestire quest'emergenza sanitaria con un governo composto da un 50% di idioti incapaci… - call_the_kernel : @petergomezblog I pregiudicati che sanno cosa è meglio per l'Italia..... Io dico, meglio un'Italia senza ladri e pregiudicati. - Osvaldo73238685 : UN OGGI mai nato xché si vive nel Passato fingendo di aspettare la colonizzazione di Marte.Xchè non abbiamo più la… - siwel44it : RT @roma_paoletta: Allora piccolo ripasso per i non udenti. Quelli che rubano di chiamano LADRI. Quelli che dicono bugie si chiamano BUGIAR… -

Ultime Notizie dalla rete : Ladri senza La scuola è chiusa, non per i ladri: raid al liceo nel Napoletano, via con maxibottino... Il Mattino Roma – Gli arresti dei Carabinieri contro l’abusivismo commerciale, l’illegalità e il degrado.

Prosegue l’attività di monitoraggio dei Carabinieri della Compagnia Roma Centro nel centro storico della Capitale, finalizzata al contrasto dell’abusivismo commerciale, del degrado, e di ogni forma di ...

Castegnato, rubata la croce di Calvelli: è caccia ai ladri

L'opera era stata inaugurata domenica 6 settembre nel cimitero del borgo franciacortino per ricordare i defunti di questi mesi ...

Prosegue l’attività di monitoraggio dei Carabinieri della Compagnia Roma Centro nel centro storico della Capitale, finalizzata al contrasto dell’abusivismo commerciale, del degrado, e di ogni forma di ...L'opera era stata inaugurata domenica 6 settembre nel cimitero del borgo franciacortino per ricordare i defunti di questi mesi ...