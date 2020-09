L’Academy cambia le regole e l’Oscar si «scopre» inclusivo (Di giovedì 10 settembre 2020) Annunciati da tempo come parte di un ampio piano di riforma dell’Academy di Hollywood dal nome Academy Aperture 2025, sono stati rivelati ieri i nuovi criteri di eleggibilità per poter essere candidati all’Oscar al miglior film a partire dal 2024. Sono gli «standard di rappresentazione e inclusione», con cui «incoraggiare una rappresentazione paritaria sia sul grande schermo che dietro la macchina da presa, che meglio rifletta la diversità del pubblico cinematografico», scrive l’istituzione hollywoodiana. In base a questi standard, a … Continua L'articolo L’Academy cambia le regole e l’Oscar si «scopre» inclusivo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

