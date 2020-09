La vita in diretta, "questa è ignoranza pura": un Alberto Matano mai visto, il video che lo fa sbroccare (Di mercoledì 9 settembre 2020) Dito puntato da parte di Alberto Matano contro i No Mask, il bislacco movimento negazionista del coronavirus che si è riunito lo scorso sabato a Roma. Matano punta il dito durante La vita in diretta, il suo programma del pomeriggio in onda su Rai 1, tornato senza Lorella Cuccarini e facendo però il botto in termini di share. E così, dopo un servizio sul raduno No Mask, ecco che una volta tornati in studio Matano perde il suo classico aplomb e azzanna: "Questo filmato non mi strappa nessun sorriso. Non possiamo credere a queste fesserie: questa è ignoranza pura", taglia corto. Dunque, dopo aver aggiunto che "mi sorprende che personaggi che hanno un ruolo pubblico o ... Leggi su liberoquotidiano

