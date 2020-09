La virologa Ilaria Capua: “La mascherina? È il nuovo profilattico” (Di mercoledì 9 settembre 2020) Ilaria Capua: “Oggi le mascherine sono i nuovi profilattici” La virologa Ilaria Capua, ospite ieri sera a DiMartedì su La7, ha detto la sua in merito alle mascherine da utilizzare causa Coronavirus: “La mascherina va vista come il nuovo profilattico: è uno strumento che va utilizzato soprattutto in alcune situazioni”. “Mi auguro che il grosso delle vite perdute ce lo siamo lasciati alle spalle, ma credo che questa situazione ci obbligherà a cambiare dei comportamenti, così come fu al tempo dell’Hiv che è stata fermata anche grazie al cambio dei comportamenti collettivi. Il profilattico è stato uno degli strumenti principali di lotta a quella pandemia. La mascherina è il ... Leggi su tpi

