“La verità…”. Raimondo Todaro ed Elisa Isoardi, il ballerino di ‘Ballando’ rompe il silenzio (Di mercoledì 9 settembre 2020) Dopo lo stop dei mesi scorsi per via dell’emergenza sanitaria, Ballando con le stelle è pronta a partire. Momenti di preoccupazione dopo la scoperta della positività al virus dei due concorrenti Daniele Scardina e Samuel Peron, ma Ballando torna in tv dopo slittamento di una settimana rispetto alla data prevista: il 19 settembre. “Siamo tornati, abbiamo ricominciato le prove. la nuova data di partenza sarà il 19 settembre. Aspettateci! Ora ricominceremo le nostre attività”, ha annunciato la conduttrice. “Siamo sempre in attesa delle due coppie che sono in una situazione complicata: vi daremo aggiornamenti in tempo reale. Noi speriamo che Daniele e Samuel diventino negativi il più presto possibile. Proseguiamo con grande entusiasmo”. Il ritorno di Ballando con le Stelle si avvicina e Raimondo ... Leggi su caffeinamagazine

matteosalvinimi : Due giorni dopo l’interrogazione della Lega alla Azzolina, l’appalto viene fermato... Complimenti al quotidiano “La… - c_appendino : Caso della consulenza al Salone del Libro: confermata la mia estraneità ai fatti. Ho sempre offerto massima collab… - matteosalvinimi : “Per me sarebbe stato meglio fare un anno bianco. Tasse sospese almeno fino all'anno prossimo e poi si vedeva, ma l… - _il_mare : RT @MaryAnna_65: ++ ADESSO CONGRESSO++ Ci sono diverse strategie in politica : le menzogne sono comode e ti permettono di fare carriera pi… - blue_flag4 : Crollano da un giorno all'altro il numero di casi e di decessi negli USA. Sembrerebbe impossibile se non che tra 50… -