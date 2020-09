La terribile esperienza di Wagner Love in Cina: “Mangiavamo scorpioni e scarafaggi” (Di mercoledì 9 settembre 2020) L'ex attaccante del CSKA Wagner Love ha parlato di ciò che lo ha sorpreso di più in Cina. Ora il 36enne brasiliano gioca per il Qayrat in Kazakistan, e in precedenza ha giocato per il club cinese Shandong Luneng."A dire il vero, il cibo mi ha sorpreso di più in Cina", ha detto il brasiliano in un'intervista a Krasava su Youtube. - Mangiavamo scorpioni, blatte e così via. Durante i fine settimana passeggiavamo, c'erano posti dove i compagni di squadra prendevano insetti vivi, li facevano insaporire nell'olio, li friggevano e li mangiavano ". Wagner Love con il CSKA ha vinto tre volte il campionato russo, sei volte la Coppa nazionale e ha vinto una Coppa UEFA nel 2004. La ... Leggi su itasportpress

