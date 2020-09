La Roma invita la famiglia di Willy Monteiro allo stadio di Frosinone: ecco le maglie per ricordare il ragazzo ucciso (Di mercoledì 9 settembre 2020) Dopo il messaggio pubblicato tre giorni fa su Twitter la Roma ha continuato a mostrare vicinanza alla famiglia di Willy Monteiro Duarte, il ragazzo ucciso nel corso di una rissa andata in scena a Colleferro sabato notte. Il club giallorosso ha invitato la famiglia del ventunenne - era un tifoso giallorosso - allo stadio Benito Stirpe di Frosinone in occasione della seconda amichevole pre-stagionale della squadra di Fonseca. I capitolini sono inoltre scesi in campo indossando il lutto al braccio e prima del calcio d'inizio hanno consegnato alla sorella una maglia da gioco con il nome Willy e il numero 10, una casacca firmata ... Leggi su iltempo

Al Benito Stirpe di Frosinone, in occasione dell’amichevole della squadra di Nesta con la Roma, il club giallorosso ha invitato allo stadio la famiglia di Willy Monteiro che era un grande tifoso della ...

