La Roma ha invitato la famiglia di Willy Monteiro all’amichevole col Frosinone (Di mercoledì 9 settembre 2020) Willy Monteiro Duarte è il giovane pestato a morte a Colleferro. Era cresciuto a Paliano, in provincia di Frosinone, e tifava per la Roma. Oggi si sarebbero sfidate proprio queste due squadre in amichevole e il club giallorosso ha deciso di invitare alcuni parenti di Willy al campo per assistere alla partita. Prima del fischio d’inizio, sono state donate alla sorella due maglie autografate da tutti i giocatori. L'articolo La Roma ha invitato la famiglia di Willy Monteiro all’amichevole col Frosinone ilNapolista. Leggi su ilnapolista

Frosinone-Roma, invitata allo Stirpe la famiglia di Willy

Al Benito Stirpe di Frosinone, in occasione dell’amichevole della squadra di Nesta con la Roma, il club giallorosso ha invitato allo stadio la famiglia di Willy Monteiro che era un grande tifoso della ...

