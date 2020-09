La protesta di Battisti dal carcere: sciopero della fame e rifiuto delle cure (Di mercoledì 9 settembre 2020) L'ex terrorista dei Proletari armati per il comunismo da oltre 1 anno e mezzo si trova in isolamento diurno nel carcere di Oristano Leggi su tg.la7

Battisti: giudice di sorveglianza concede sconto pena. Protesta il figlio di una vittima
Ma a voi frega qualcosa dell' intenzione di Cesari Battisti di digiunare per protesta contro il carcere a vita e isolamento?

L'ex terrorista dei Pac è detenuto a Oristano e da 18 mesi è in soggetto alla restrizione. Il legale: "Sconto di pena eppure l'isolamento continua: nessuno risponde all'istanza" "Avendo esaurito ogni ...L’ex terrorista dei Proletari armati per il comunismo, Cesare Battisti, annuncia di aver iniziato uno sciopero totale della fame. A confermare il gesto di Battisti, annunciata in una lettera inoltrata ...