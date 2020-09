La Premier League spinge per la riapertura degli stadi: “è la priorità numero uno” (Di mercoledì 9 settembre 2020) C’è ancora incertezza sulla riapertura degli stadi, si tratta di un aspetto fondamentale per garantire la continuità economica di alcuni club. Come riporta l’amministratore delegato della Premier League, Richard Masters è assolutamente fondamentale il ritorno del pubblico, si rischiano 700 milioni di mancati ricavi nella stagione 2020-2021. Secondo quanto riportato alla BBC le partite a porte chiuse “non possono andare avanti per sempre”. “Dobbiamo far tornare ai tifosi all’interno degli stadi il più rapidamente possibile”, ha affermato il ceo della Premier League, “questa è la cosa importante che manca, economica o meno, abbiamo bisogno che i ... Leggi su calcioweb.eu

E’ Kevin De Bruyne il miglior giocatore della Premier League 2019/2020 secondo l’Assocalciatori inglese. La nuova stagione è ormai alle porte ma c’è ancora tempo per un altro importante riconoscimento ...

Via alla nuova Premier League 2020/2021. Ecco il nostro pronostico e la griglia di partenza delle 20 squadre impegnate nella lotta del campionato più prestigioso al mondo.

