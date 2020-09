La morte straziante del giovane Willy: 20 minuti di agonia (Di mercoledì 9 settembre 2020) Il 21enne Willy Monteiro Duarte preso incessantemente a calci e pugni per ben 20 minuti. La sua morte è stata un’agonia. Sono circa le tre di sabato notte quando la moglie del comandante della stazione dei carabinieri di Colleferro – periferia Sud di Roma – sente delle grida strazianti provenienti dal vicino parco. A quel … L'articolo proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

Sono passati cinque mesi, troppo pochi perché il dolore accenni a trasformarsi in rassegnazione, ma forse abbastanza per provare a raccontarlo. Wilma Goich, che il 7 aprile scorso ha perso sua figlia ...

Madre in punto di morte costretta a scegliere quale figlia avere accanto: lo straziante racconto

A causa delle misure di restrizione per via della pandemia da Coronavirus, a una donna è stato chiesto di scegliere quale delle figlie avere accanto negli ultimi momenti della sua vita. La donna di 86 ...

