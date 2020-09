La moglie gli lanciò acido addosso, la sua agonia è durata solo un mese (Di mercoledì 9 settembre 2020) L’episodio è avvenuto a Brindisi, lo scorso 3 agosto. L’uomo di 52 anni è morto dopo che la moglie gli aveva lanciato addosso dell’acido. Ne vennero provocate ustioni per l’80% della superficie corporea. Alla fine, l’uomo ustionato dalla follia di sua moglie non ce l’ha fatta. È stato dichiarato deceduto, infatti, il 52enne nativo di … L'articolo La moglie gli lanciò acido addosso, la sua agonia è durata solo un mese proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

