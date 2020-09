La mille foglie alla crema e ai frutti di bosco: la delizia irresistibile (Di mercoledì 9 settembre 2020) La torta che ti presentiamo oggi è di quelle che non lasciano insensibili. La tentazione di tagliarne una fetta e poi un’altra e poi magari un’altra ancora è pressoché irresistibile. Gli ingredienti Ti servono: due rotoli di pasta sfoglia rotondi; acqua; zucchero. Per la crema: mezzo litro di latte; due tuorli d’uovo; 70 grammi di zucchero; 40 grammi di amido di mais; un bicchierino limoncello; un limone; 200 grammi di panna montata; 300 grammi di frutti di bosco congelati; quattro cucchiai di zucchero semolato; zucchero a velo. La preparazione Prendi due rotoli di pasta sfoglia già pronti e li stendi sul piano di lavoro. Uno lo bucherelli coi rebbi di una forchetta, dopodiché lo spennelli per bene con dell’acqua. Bagnata la sfoglia con l’acqua, con le ... Leggi su pianetadonne.blog

Juniper0San : @22rufi66 @saraepunto @Iusername70 Mille foglie con frutti di bosco freschissimi! - ma_pipoca : 'Bianco nero e grigio La verità è timida Come neve fredda, come il vetro Sintetica, di plastica Lo so dovevo dirti… - NellettaAugustu : RT @zanzibardy: L'autunno è la stagione dei mille colori e le foglie iniziano a coprire i prati dei parchi. Ed è proprio passeggiando tra i… - Accipicchina : Mille Foglie - DublencoIgor : RT @zanzibardy: L'autunno è la stagione dei mille colori e le foglie iniziano a coprire i prati dei parchi. Ed è proprio passeggiando tra i… -