«La mascherina è il nuovo profilattico, va utilizzata soprattutto in certe situazioni» (Di mercoledì 9 settembre 2020) Il discorso di Ilaria Capua mette sullo stesso piano – in termini di necessità di utilizzare le protezioni – la crisi pandemica da coronavirus e gli anni dell’Hiv. La mascherina è importante oggi come allora lo era il preservativo. Il punto è comprendere che, in situazioni simili, le malattie si fermano «cambiamento dei comportamenti». Secondo la dottoressa in Italia siamo a buon punto considerato che «le terapie intensive sono a livelli normali, gli italiani hanno capito cosa bisogna fare per evitare il contagio». La mascherina profilattico, per dirla in breve, è il solo modo che abbiamo per rallentare il contagio e normalizzarne i livelli. LEGGI ANCHE >>> Problemi con un volontario, sospesi i test del vaccino di ... Leggi su giornalettismo

