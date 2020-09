“La mascherina è il nuovo profilattico”. L’assurda dichiarazione della Capua (Di mercoledì 9 settembre 2020) Roma, 9 set – Ogni giorno gli italiani si svegliano sapendo che, per non perdere del tutto il senno, dovranno dribblare la quotidiana dose di dichiarazioni di virologi e scienziati. Ogni giorno virologi e scienziati sanno che dovranno attentare alla sanità mentale e alla pazienza degli italiani con la suddetta dose di dichiarazioni. I sacerdoti della nuova religione che mette al centro dell’universo non la vita umana, ma l’evitare la morte per Covid-19 – di tutto il resto si può morire, anzi «tutto il resto» non esiste più – ce la stanno mettendo tutta per inculcarci che la vita come l’abbiamo sempre intesa è finita il 20 febbraio scorso. Tocca rassegnarsi e adattarsi. Siamo nell’anno I° dell’Era Covid, e da ieri, per esempio, sappiamo che «La ... Leggi su ilprimatonazionale

