La madre dei fratelli Bianchi: «Vorrei abbracciare la mamma di Willy: i miei figli non sono mostri». La compagna di Gabriele: «Aspetto un figlio da lui, ma basta con gli insulti» (Di mercoledì 9 settembre 2020) «Se penso alla mamma di Willy sto male. Vorrei darle tutto il mio cordoglio, mandarle un abbraccio, ma a che servono le parole?». A parlare è Antonietta di Tullio, la mamma dei fratelli Bianchi, accusati dell’omicidio del giovane Willy Monteiro Duarte, ucciso a Colleferro dopo un pestaggio durato venti minuti a Colleferro, mentre cercava di difendere un suo amico in una rissa. Al Corriere della Sera, la madre di Gabriele e Marco Bianchi cerca di difendere i suoi figli che: «Non sono mostri», ma se «hanno sbagliato – dice – devono pagare, qualunque cosa hanno fatto, ma non per quello che non hanno fatto». ... Leggi su open.online

