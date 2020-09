La Lega Serie A vota all'unanimità per l'ingresso dei fondi (Di mercoledì 9 settembre 2020) Svolta storica per la Lega Serie A: i 20 club, riuniti in assemblea a Milano, hanno dato il loro via libera alla creazione della media company, con conseguente ingresso dei fondi di private equity ... Leggi su gazzetta

Lega_B : Il 9 settembre a Pisa nascerà la #SerieBKT 2020/21! La cerimonia di presentazione del calendario in diretta dalle 1… - tizianacairati : Svolta storica per la Lega Serie A: via libera ai fondi di private equity @gazzetta - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 UFFICIALE – Serie B, ecco le date: otto turni infrasettimanali, quattro… - morelli_rinaldo : Svolta storica per la Lega Serie A: via libera ai fondi di private equity - Ales_Pensa : RT @Corriere: Svolta storica della serie A: l’assemblea dà il via libera ai fondi di private equity -