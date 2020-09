La favola di Adamo ed Eva, la canzone citata da Saviano per andare contro il PD in merito al Referendum (Di mercoledì 9 settembre 2020) Con una serie di post su Twitter, lo scrittore partenopeo Roberto Saviano si scaglia contro il PD per la scelta di schierarsi a favore del Sì in vista del Referendum del 20 settembre. Un tempo imbelle viviamo, popolato da questi supervivientes profesionales il cui unico obiettivo è esserci sempre, comunque e a ogni costo. Che dire? “Ma andate a cagare, voi e le vostre bugie" (cit.).— Roberto Saviano (@robertoSaviano) September 8, 2020 Non entriamo nel merito delle parole di Saviano né nel merito delle ragioni del Sì (o del No). Ci soffermiamo invece sulla cit. di Saviano: “Ma andate a cagare, voi e le vostre bugie”. Roberto Saviano contro il ... Leggi su nonsolo.tv

rsptorino : Max Gazzè - La Favola Di Adamo Ed Eva - mangano_mangano : @Adnkronos Geniale, ha citato 'Favola di Adamo ed Eva' di Max Gazzè... - amerigormea : @Adnkronos Favola di Adamo ed Eva @MaxGazze - Fiorellissimo : @Adnkronos Grande Saviano !!! La favola di Adamo ed Eva Brano di Max Gazzè @MaxGazze - radioyoume : Radio You & Me ON AIR : Max Gazze' - La Favola Di Adamo Ed Eva -- Scrivici su WhatsApp 3248862989 -

Ultime Notizie dalla rete : favola Adamo Favola Barlaam, una farfalla da record mondiale: 26”59 al Sette Colli IlFaroOnline.it Anche Saviano attacca il Pd: "Andate a cag***, voi e le vostre bugie"

Parole dure nei confronti del Partito democratico te le aspetteresti dal centrodestra e da una piccolissima parte del Movimento 5 Stelle rimasta coerente con i principi storici, ma se a usare parole f ...

Referendum, il Sì del PD scatena Saviano (che cita Gazzè): “Andate a cag***, voi e le vostre bugie”

Un intervento durissimo, concluso con una citazione che agli appassionati di musica non sarà certo passata inosservata. Roberto Saviano ha attaccato frontalmente il segretario del Partito Democratico ...

Parole dure nei confronti del Partito democratico te le aspetteresti dal centrodestra e da una piccolissima parte del Movimento 5 Stelle rimasta coerente con i principi storici, ma se a usare parole f ...Un intervento durissimo, concluso con una citazione che agli appassionati di musica non sarà certo passata inosservata. Roberto Saviano ha attaccato frontalmente il segretario del Partito Democratico ...