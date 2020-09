La famiglia di Willy: "Basta regalarci fiori, chi vuole faccia un'offerta per i bisognosi" (Di mercoledì 9 settembre 2020) Un post su Facebook della famiglia di Willy Monteiro per ringraziare tutti della vicinanza e per chiedere di evitare omaggi floreali. "Carissimi - si legge sulla pagina di Erika Monteiro - tutta la famiglia Duarte Monteiro vi ringrazia per la vicinanza che state mostrando in questo momento difficile e di grande dolore. Stiamo sentendo la vicinanza di tutti e come Noi, ci tenete tanto a commemorare il nostro dolce Willy. Tuttavia Vi chiediamo cortesemente di non fare omaggi floreali. Per quanto sia un gesto bellissimo che da un tocco di colore a questi giorni bui, al momento sta creando un po' di disagio". Poi la richiesta: "Se volete omaggiare Willy c'è la possibilità, per chi ne ha desiderio, di fare un'offerta in busta che sarà ... Leggi su iltempo

matteorenzi : La tragica storia di Colleferro con la morte del povero #WillyMonteiro offre dettagli sempre più squallidi. Penso c… - elisatoffoli : Giustizia per Willy e per la sua famiglia. Lettera a Willy: - XFactor_Italia : Ciao Willy. ?? L'abbraccio di tutta la crew di #XF2020 è per la tua famiglia. - tempoweb : L'appello della famiglia Monteiro: presto la data del funerale di #Willy #Colleferro #iltempoquotidiano… - louehstyles_ : RT @fallingxadoreu: giustizia per Willy, e ricordate che il BLM non esiste solo in america e non è solo un trend, parlatene invece di frega… -