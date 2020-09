La fabbrica diventata focolaio Covid in Puglia ha ospitato il tour elettorale (senza mascherina) di Fitto e Meloni (Di mercoledì 9 settembre 2020) L’azienda diventata focolaio Covid in Puglia visitata senza mascherina da Fitto e Meloni “Make Puglia and Polignano great again“, così un dipendente dell’azienda ortofrutticola pugliese Sop in un post sui social del 27 agosto che lo ritrae al fianco della leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni e del candidato alla presidenza della Regione Puglia appoggiato dal centrodestra Raffaele Fitto. Nel tour elettorale anche il deputato Marco Gemmato. I quattro si aggiravano per l’azienda di Polignano, in provincia di Bari, senza mascherina, scattando selfie di gruppo nella nota ... Leggi su tpi

Ultime Notizie dalla rete : fabbrica diventata Avviata la seconda fabbrica di Interroll di Atlanta Automazione Plus "Dreambuilders - La fabbrica dei sogni": una delicata storia di sorellanza e crescita

Dal regista danese Kim Hagen Jensen, arriva al cinema dal 10 settembre "Dreambuilders - la fabbrica dei sogni". Il film d'animazione riapre la stagione cinematografica per i bambini, raccontando l'inc ...

Quel rudere trasformato in campo rom: "Dateci soldi per tornare in Romania"

Un rudere diroccato e pericolante è diventato l’approdo di decine di persone. Siamo a Tor Cervara, periferia Est della Capitale, dove scenari di questo genere non sono poi così inconsueti. Sono tante ...

