La Chiesa dovrebbe evitare di fare riforme seguendo la “mondanità spirituale” (Di mercoledì 9 settembre 2020) Pubblichiamo un estratto dell’articolo “Il Governo di Francesco” di Antonio Spadaro pubblicato dalla rivista La civiltà cattolica. Un processo che affronta limiti, conflitti e problemiBergoglio non parla mai di un desiderio eroico e sublime. Non è «massimalista». Egli non crede a un idealismo rigido né a un «eticismo» né a un «“astrazionismo” spiritualista». Fanno parte integrante del cammino spirituale i limiti, i conflitti e i problemi. All’interno della crescita occorre, anzi, «non maltrattare i limiti»Con questa espressione Bergoglio intende mettere in guardia nuovamente dall’aggressione dell’idealismo, «che ha sempre la tentazione di proiettare sulla realtà lo schema ideale, senza tener conto dei limiti di quella realtà (quale che sia). ... Leggi su linkiesta

Betori: «Impariamo a convivere con il virus. La vita sociale non può più attendere»

È un momento delicato per la Chiesa e la società. E il cardinale Giuseppe Betori, arcivescovo di Firenze, non nasconde le complessità, ma invita alla fiducia e alla responsabilità. Ad affrontare la co ...

