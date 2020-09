La Casa di Carta: Vanessa Incontrada insulta per la foto con Berlino (Di mercoledì 9 settembre 2020) L’attrice e conduttrice Vanessa Incontrada ha pubblicato un post con il selfie scattato a Venezia con Pedro Alonso, Berlino de “La Casa di Carta”. Nella didascalia la Incontrada ha riportato i versi di “Bella Ciao”, canzone simbolo della serie Tv. Ma molti follower non hanno colto il riferimento e hanno strumentalizzato la citazione, scrivendo commenti offensivi. Di rosso vestita, sul red carpet di Venezia Vanessa Incontrada ha incontratoArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

SirDistruggere : Quando sei Vanessa Incontrada e pensi di fare cosa carina dedicando a Pedro Alonso, 'Berlino' in 'La Casa di Carta'… - ziwonauta : RT @SirDistruggere: Quando sei Vanessa Incontrada e pensi di fare cosa carina dedicando a Pedro Alonso, 'Berlino' in 'La Casa di Carta', la… - SirDistruggere : @Carmen_SD88 @la_Cortese Ma segui gente che disprezzi perché sei tarata o masochista? Non serve conoscere la Casa d… - fioriidizucca : Che palle sono a casa da sola stasera, vorrei mangiarmi una pizza ma ho 0 euro sulla carta e per le consegne non ac… - Carmen_SD88 : @la_Cortese @SirDistruggere Tra l'altro ?? Però attenta a dirlo che se no i fedelissimi di distruggere che si credon… -