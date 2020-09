La Capua spiazza tutti: ardito parallelo tra Covid e Aids in tv. «Mascherina? È il nuovo profilattico» (Di mercoledì 9 settembre 2020) Ilaria Capua spiazza tutti: la Mascherina? E il nuovo profilattico. E con l’ardito parallelo proposto in tv, la virologa, ieri sera ospite a “Di Martedì” da Giovanni Floris, a domanda, risponde. Poi argomenta sulla necessità di intravedere e obbedire a una logica di contrasto e di lotta al virus, come ai tempi dellHiv. Per questo, con grande serenità, si lancia nel singolare confronto: «La Mascherina? È il nuovo profilattico». Certo, il suo discorso è stato decisamente più articolato, e il suo particolare riferimento spiegato e sfrondato da possibili equivoci e facili ironie. Eppure, al pubblico a casa il parallelismo è ... Leggi su secoloditalia

Siamo a DiMartedì, tornato con la nuova stagione in onda su La7 martedì 8 settembre. Tra gli ospiti la virologa Ilaria Capua, alla quale Giovanni Floris si rivolge chiedendo se, nella fase della convi ...

